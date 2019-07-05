Вчера, 4 июля, в Москве были задержаны сразу шесть сотрудников ФСБ России.
Среди них три сотрудника спецподразделения "Альфа," сотрудник группы специального назначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ РФ.
Об этом РБК рассказал источник, близкий к силовому ведомству. Издание сообщает, что информацию подтвердил якобы и другой источник из ФСБ.
Согласно предоставленной информации, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 миллионов рублей из банка. Другой же источник сообщает, что речь идет о 170 миллионах рублей.
Сотрудники ФСБ, передает РБК, инсценировали в банке обыск, в ходе которого присутствовали и сотрудники Центра специального назначения — спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".
Обыск, рассказывают источники, проводился по поддельному постановлению.
В данный момент в Центре специального назначения ФСБ проводит проверка, сообщает издание.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники ФСБ обыски на нескольких станкостроительных российских предприятиях.
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