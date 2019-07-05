Страны НАТО размышляют над вопросом о том, чтобы расширить технические возможности своих сил противоракетной обороны.
Об этом, ссылаясь на некие информированные источники из Европы, сообщает американское издание The New York Times.
Североатлантический альянс, пишут авторы материала, может в ближайшее время развернуть в Румынии и Польше дополнительные силы противоракетной обороны или же каким-либо образом усовершенствовать уже имеющиеся.
В Румынии, напоминает The New York Times, присутствуют ПРО Aegic Ashore. В Североатлантическом альянсе, например, могут принять решение о размещении их и в Польше.
Это, поясняет издание, позволит НАТО сбивать российские ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Подобные планы могут быть одобрены Североатлантическим альянсом уже в этом году, пишут авторы материала.
Однако, сообщает The New York Times, этот шаг, вполне возможно, спровоцирует раскол среди государств-участников альянса.
Отметим, что в НАТО неоднократно заявляли, будто силы противоракетной обороны в Восточной Европе направлены не против Российской Федерации, а против угроз, находящихся за пределами Европы — например, ракет Ирана.
Российская сторона же, напомним, заверениям руководства Североатлантического альянса не доверяет. Москва неоднократно давала понять, что расценивает действующие объекты ПРО альянса в регионе как направленнее против российских ядерных ракет оружие.
Напомним, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин недавно приостановил действия Российской Федерации в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом и о ситуации вокруг ДРСМД.
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