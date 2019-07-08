Узбекистан собирается купить у России истребители

Правительство Узбекистана рассматривает возможность приобретения у Российской Федерации многофункциональных истребителей Су-30СМ и необходимых комплектующих для их эксплуатации.

Помимо самих боевых самолетов, как сообщил источник, узбекская сторона заявила о заинтересованности в покупке контрольно-проверочного оборудования и средств обеспечения полетов в земли.

Также в оборонном ведомстве Узбекистана подчеркнули, что власти страны готовы выделить средства на обучение пилотов и инженеров. Отмечается, что заявка на покупку у России Су-30СМ будет отправлена в Москву уже в ближайшее время.

Напомним, что многофункциональный двухместный российский истребитель поколения 4+ Су-30СМ был разработан предприятием "ОКБ Сухого". Самолет производится с 1992 года, его используют для уничтожения воздушных целей, а также ведения разведки. Кроме того, Су-30СМ можно эксплуатировать в любое время суток и в сложных метеорологических условиях.

Фото: Pravda.Ru

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