Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина. Несколько банкиров сообщили, что Мирошников незадолго до своего отъезда предлагал им "решить проблемы с банками" за вознаграждение.
Источники в силовых ведомствах подтвердили, что бывший замглавы АСВ проходит по делу Черкалина, однако следствие еще не установило его роль. В телефоне полковника ФСБ была обнаружена переписка с Мирошниковым.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что задержанных бойцов "Альфы" и "Вымпела" отправят под арест из-за ограбления банка.
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