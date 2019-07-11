Замглавы АСВ сбежал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина

Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина. Несколько банкиров сообщили, что Мирошников незадолго до своего отъезда предлагал им "решить проблемы с банками" за вознаграждение.



Полковник ФСБ Черкалин останется под арестом по обвинению в коррупции / Новости от 16.05.2019 13:41

Источники в силовых ведомствах подтвердили, что бывший замглавы АСВ проходит по делу Черкалина, однако следствие еще не установило его роль. В телефоне полковника ФСБ была обнаружена переписка с Мирошниковым.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что задержанных бойцов "Альфы" и "Вымпела" отправят под арест из-за ограбления банка.

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