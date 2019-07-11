Президент США Дональд Трамп выдвинул Марка Милли на должность председателя Комитета начальников штабов ВС США. Первым заявлением Милли было обвинение Турции в покупке российских систем С-400.
Марк Милли считает, что российские системы С-400 предназначаются для нанесения ударов по самолетам F-35, поэтому у Турции не может быть морального права иметь эти истребители. Военный чиновник переживает, что в случае получения F-35 Турцией, Россия может изучить секреты истребителя пятого поколения.
В случае своего утверждения в должности председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США, Милли пообещал не допустить поставки F-35 в Турцию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских сенаторах, которые разработали законопроект о запрете поставок F-35 в Турцию.
Читайте также:
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.