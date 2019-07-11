США исключат Турцию из проекта F-35 в случае покупки C-400

Президент США Дональд Трамп выдвинул Марка Милли на должность председателя Комитета начальников штабов ВС США. Первым заявлением Милли было обвинение Турции в покупке российских систем С-400.



Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения / Новости от 18.06.2019 05:56

Марк Милли считает, что российские системы С-400 предназначаются для нанесения ударов по самолетам F-35, поэтому у Турции не может быть морального права иметь эти истребители. Военный чиновник переживает, что в случае получения F-35 Турцией, Россия может изучить секреты истребителя пятого поколения.

В случае своего утверждения в должности председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США, Милли пообещал не допустить поставки F-35 в Турцию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских сенаторах, которые разработали законопроект о запрете поставок F-35 в Турцию.

Читайте также:

Турция купит у США больше сотни истребителей F-35