Финляндия не против усиления военного присутствия РФ в Арктике

По словам финского посла в Москве Микко Хаутала, в усилении военного присутствия Российской Федерации нет ничего необычного. Посол подчеркнул, что Россия имеет на это полное право, действуя на собственных территориях.

Хаутала отметил, что сдержанно относится к комментированию вопроса о военной активности РФ в Арктике. По его мнению, Арктика сейчас является регионом сотрудничества, а не регионом военного противостояния. Отмечается, что все страны могут наблюдать растущий потенциал этой области, поэтому заинтересованность Москвы не удивительна.

Напомним, что на сегодняшний день международный статус Арктики регламентирован определенными соглашениями. Сам регион поделен на пять секторов ответственности между РФ, Соединенными Штатами, Норвегией, Канадой и Данией.

Ранее с заявлением о том, что российские корабли, находящиеся в Арктике и вооруженные крылатыми ракетами, несут угрозу для США и Канады выступил генерал Марк Милли. Он отметил, что Китай тоже усиливает военную активность в регионе.

Фото: Pravda.Ru

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