Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Финляндия не против усиления военного присутствия РФ в Арктике

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам финского посла в Москве Микко Хаутала, в усилении военного присутствия Российской Федерации нет ничего необычного. Посол подчеркнул, что Россия имеет на это полное право, действуя на собственных территориях.

Хаутала отметил, что сдержанно относится к комментированию вопроса о военной активности РФ в Арктике. По его мнению, Арктика сейчас является регионом сотрудничества, а не регионом военного противостояния. Отмечается, что все страны могут наблюдать растущий потенциал этой области, поэтому заинтересованность Москвы не удивительна.

Напомним, что на сегодняшний день международный статус Арктики регламентирован определенными соглашениями. Сам регион поделен на пять секторов ответственности между РФ, Соединенными Штатами, Норвегией, Канадой и Данией.

Ранее с заявлением о том, что российские корабли, находящиеся в Арктике и вооруженные крылатыми ракетами, несут угрозу для США и Канады выступил генерал Марк Милли. Он отметил, что Китай тоже усиливает военную активность в регионе.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Армия России получит современную снайперскую винтовку

Как Россия будет защищать Крым от Украины?

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы арктика политика армия сша финляндия армия россии военные новости вооружение в арктике
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Что такое сепсис?
Собаки
Какая человеческая еда опасна для собак
Мать и дитя
Опасные школьные принадлежности: проверьте, нет ли их в рюкзаке вашего школьника!
Новости Все >
Финляндия не против усиления военного присутствия РФ в Арктике
США исключат Турцию из проекта F-35 в случае покупки C-400
Ирине Собяниной отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
"Яблоко" призвало Путина вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге
"Россия 1" проведет телемост с Украиной по скайпу 12 июля
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Симона Халеп и Серена Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Нилов ответил Кудрину: к деградации в обществе привел волчий капитализм
Власти Саудовской Аравии снимут запрет на путешествия для женщин
Последние материалы
Что такое сепсис?
Какая человеческая еда опасна для собак
Опасные школьные принадлежности: проверьте, нет ли их в рюкзаке вашего школьника!
Как стресс влияет на объём мозга?
США исключат Турцию из проекта F-35 в случае покупки C-400
Ирине Собяниной отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
"Яблоко" призвало Путина вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге
"Россия 1" проведет телемост с Украиной по скайпу 12 июля
Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ

Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.

Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Новости Украины
На саммите ЕС-Украина было стыдно обеим сторонам
Евросоюз
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
Новости Грузии
Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ

Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.

Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Новости Грузии
Грузинский медиаменеджер готов мочиться в напитки, экспортируемые в РФ
Общество
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Новости Украины
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
Политика. Новости и аналитика
Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке

Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.

Самый богатый депутат РФ рассказал, что ездит на электричке
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Новости Якутска сегодня
ФСБ провела обыск в кабинете первого вице-премьера Якутии
Общество
Медведев упразднил старую госпрограмму развития пенсионной системы
Любовь Степушова Россия благодарит Польшу за невыдачу Швеции русской семьи Любовь Степушова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова
Комментарии
Исландия покупает мужчин для своих женщин
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Темур Пипия: Содом и Гоморра не имеют отношения к народу Грузии
Историк: Реабилитируйте Сталина и Эстония перестанет "плевать" на нашу историю
95-летнюю женщину-ветерана лишили пенсии из-за долгов по ЖКХ
Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда
Ирине Собяниной отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Литва выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Вильнюса
"Подхрюкивая" грузинам, Туск неудачно ответил Путину
США исключат Турцию из проекта F-35 в случае покупки C-400
В регионы возвращаются политические репрессии
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
В регионы возвращаются политические репрессии
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Путин вышел к жителям Екатеринбурга и принял от них записки и письма
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Януковича
Литва выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Вильнюса
Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?
Армия недовольна Зеленским. Будет ли военный переворот?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ