Россия начала поставки С-400 в Турцию

В министерстве обороны Турции заявили, что Россия начала поставку комплексов С-400 в страну.



Эрдоган поставил точку в вопросе о поставках С-400 в Турцию / Новости от 13.06.2019 10:06

Первая партия компонентов С-400 прибыла в страну на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Турцию могут лишить F-35 из-за покупки С-400.

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