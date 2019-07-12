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Источник Правда.Ру

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Силовые структуры » Министерство обороны print

В министерстве обороны Турции заявили, что Россия начала поставку комплексов С-400 в страну.


Эрдоган поставил точку в вопросе о поставках С-400 в Турцию / Новости от 13.06.2019 10:06

Первая партия компонентов С-400 прибыла в страну на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Турцию могут лишить F-35 из-за покупки С-400.

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