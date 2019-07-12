Генерал ВСУ: Россия может напасть на Украину со стороны Белоруссии

Генерал Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, ранее занимавший пост заместителя руководителя Генерального штаба ВСУ, заявил, что Российская Федерация собирается напасть на Киев через Белоруссию.

Романенко отметил, что на это указывают совместные учения Москвы и Минска, которые проходили в прошлом году. По словам генерала, данные учения стали предлогом для переброски российской военной техники и средств противовоздушной обороны в Белоруссию.

Также украинский военный сказал, что Россия не собирается вывозить доставленное оружие с территории Белоруссии, а оставит его там, под собственным контролем.

Кроме того, Романенко уверен в том, что Москва не станет спрашивать мнение минских властей, а просто выйдет к северной границе Украины, чтобы начать наступление на украинскую столицу.

Ранее сообщалось о том, что генерал ВСУ заявил о намерении России "развязать войну уже в этом году". Романенко пояснил, что Москве понадобиться всего 3-4 недели, и российские войска будут стянуты к украинским границам.

Фото: Pravda.Ru

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