Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали ячейку террористической группировки "Исламское государство"* в Ростовской области. В нее входили три гражданина России, которые готовили теракты и нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.
"На территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - отмечают в ведомстве.
На след террористов сотрудники ФСБ вышли в апреле минувшего года. Они попытались остановить автомобиль одного из главных подозреваемых недалеко от поселения Глинки, однако тот начал стрелять по силовикам из автомата. Ответным огнем преступник был убит, его машина взорвалась в результате детонации неустановленного взрывного устройства.
Вскоре в Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической группы. У них обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел, ведется расследование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что официальный представитель НАК рассказал о том, что бойцам ФСБ удалось уничтожить боевика, который планировал устроить террористическую атаку в Самарской области.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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