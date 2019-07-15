Из-за самолетов РФ ВВС Финляндии подняли в небо свои истребители

Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщают Военно-воздушные силы Финляндии.

Согласно предоставленной информации, речь идет о российских самолетах Ту-160, А-50 и Су-35.

ВВС Финляндии отмечают, что воздушные судна Российской Федерации находились над Финским заливом и северной частью Балтийского моря, в международной воздушной зоне.

Воздушное пространство Финляндии российскими самолетами нарушено не было, отмечают ВВС страны в Twitter.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подданные Великобритании раскритиковали британские Военно-воздушные силы за сопровождение самолетов России над Балтийским морем.

Читайте также:

Финляндия собирается присоединяться к России.