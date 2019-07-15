Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Из-за самолетов РФ ВВС Финляндии подняли в небо свои истребители

Силовые структуры » Министерство обороны print

Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.

Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщают Военно-воздушные силы Финляндии.

Согласно предоставленной информации, речь идет о российских самолетах Ту-160, А-50 и Су-35.

ВВС Финляндии отмечают, что воздушные судна Российской Федерации находились над Финским заливом и северной частью Балтийского моря, в международной воздушной зоне.

Воздушное пространство Финляндии российскими самолетами нарушено не было, отмечают ВВС страны в Twitter.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подданные Великобритании раскритиковали британские Военно-воздушные силы за сопровождение самолетов России над Балтийским морем.

Читайте также:

Финляндия собирается присоединяться к России.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы ввс самолет балтика финляндия истребитель
Обсудить
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Судороги в ногах: почему они беспокоят будущую маму
Забытые методики
Народные средства для восстановления гормонального баланса
Новости спорта
Спортивная жизнь после сорока
Новости Все >
Из-за самолетов РФ ВВС Финляндии подняли в небо свои истребители
Турция намерена совместно с Россией приступить к созданию систем ПВО
Роскомнадзор требует от Facebook удалить картинку свастики на гербе РФ
Фонды Ближнего Востока вложатся в систему обращения с отходами в России
КПРФ обратится к Путину в связи с ситуацией в Карачаево-Черкесии
"Яблоко" оспорит снятие кандидатов с петербургских выборов в ЦИК
На матче "Рубин" - "Локомотив" впервые будет работать система ВАР
Арагонский замок на острове Искья в Италии конфискован
Турчинов: еще одного Майдана Украина не переживет
Избирком Петербурга направил в СК материалы по нарушениям комиссий
Последние материалы
Из-за самолетов РФ ВВС Финляндии подняли в небо свои истребители
Турция намерена совместно с Россией приступить к созданию систем ПВО
Народные средства для восстановления гормонального баланса
Роскомнадзор требует от Facebook удалить картинку свастики на гербе РФ
Спортивная жизнь после сорока
Фонды Ближнего Востока вложатся в систему обращения с отходами в России
КПРФ обратится к Путину в связи с ситуацией в Карачаево-Черкесии
"Яблоко" оспорит снятие кандидатов с петербургских выборов в ЦИК
На матче "Рубин" - "Локомотив" впервые будет работать система ВАР
Арагонский замок на острове Искья в Италии конфискован
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
CNN: Поставки С-400 в Турцию - это драма, за которой наблюдает Кремль

Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.

CNN: Поставки С-400 в Турцию - это драма, за которой наблюдает Кремль
России предложат конституционный переворот?
Политика. Новости и аналитика
России предложат конституционный переворот?
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
США и Канада. Новости и аналитика
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Политика. Новости и аналитика
России предложат конституционный переворот?

Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны

России предложат конституционный переворот?
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Бывший СССР
Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина
Общество
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Новости Украины
Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.

Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Православие
Петр и Павел: рыбак и интеллигент
Православие
Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви
Политика. Новости и аналитика
Нилов назвал слова Голиковой об убыли населения "плачем Алексеевны"
Любовь Степушова России не нужны предлагаемые Таллином отношения Любовь Степушова Мария Кравцова Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви Мария Кравцова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов
Комментарии
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Юрист: маловероятно, что Россия "обменяет" украинских моряков на Вышинского
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Грузины нарушили границу с Азербайджаном и напали на пограничников
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Историк: забвением Прохоровки немцы тешат самолюбие
Турчинов: еще одного Майдана Украина не переживет
Турчинов: еще одного Майдана Украина не переживет
Daily Mail: знаменитого агента 007 может сыграть темнокожая женщина
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
КПРФ обратится к Путину в связи с ситуацией в Карачаево-Черкесии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ