Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем.
Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщают Военно-воздушные силы Финляндии.
Согласно предоставленной информации, речь идет о российских самолетах Ту-160, А-50 и Су-35.
ВВС Финляндии отмечают, что воздушные судна Российской Федерации находились над Финским заливом и северной частью Балтийского моря, в международной воздушной зоне.
Воздушное пространство Финляндии российскими самолетами нарушено не было, отмечают ВВС страны в Twitter.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подданные Великобритании раскритиковали британские Военно-воздушные силы за сопровождение самолетов России над Балтийским морем.
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