Эксперты из США: С-400 не слишком эффективны против низколетящих ракет

Российские зенитные ракетные системы С-400 могут быть эффективны только при определенных условиях. Такое мнение высказали эксперты американской частной аналитической компании Stratfor.

По мнению специалистов, комплексы С-400 плохо справляются с низколетящими ракетами, а также становятся уязвимы, если используются вне интегрированных систем противоракетной обороны и не могут обмениваться информацией об угрозах с другими системами ПВО.

При этом российские зенитные ракетные системы способны эффективно поражать крупные воздушные цели, которые расположены достаточно близко друг к другу. Эксперты компании считают, что С-400 могут с большим успехом использоваться в России, Китае и Турции, поскольку в этих странах созданы полноценные интегрированные системы ПВО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция при использовании ЗРК C-400 сможет узнать, действительно ли истребитель F-35 - невидимый для радаров системы самолет. Под угрозой триллионная программа по производству самолетов. Именно в это и заключается главный страх Соединенных Штатов.

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