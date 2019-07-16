Российские зенитные ракетные системы С-400 могут быть эффективны только при определенных условиях. Такое мнение высказали эксперты американской частной аналитической компании Stratfor.
По мнению специалистов, комплексы С-400 плохо справляются с низколетящими ракетами, а также становятся уязвимы, если используются вне интегрированных систем противоракетной обороны и не могут обмениваться информацией об угрозах с другими системами ПВО.
При этом российские зенитные ракетные системы способны эффективно поражать крупные воздушные цели, которые расположены достаточно близко друг к другу. Эксперты компании считают, что С-400 могут с большим успехом использоваться в России, Китае и Турции, поскольку в этих странах созданы полноценные интегрированные системы ПВО.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция при использовании ЗРК C-400 сможет узнать, действительно ли истребитель F-35 - невидимый для радаров системы самолет. Под угрозой триллионная программа по производству самолетов. Именно в это и заключается главный страх Соединенных Штатов.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.