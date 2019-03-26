Взгляд из Турции: чего боится Пентагон в связи с поставками С-400

Турция при использовании ЗРК C-400 сможет узнать, действительно ли истребитель F-35 — невидимый для радаров системы самолет. Под угрозой триллионная программа по производству самолетов. Страх Пентагона заключается в этом.

Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet в статье "С-400 - больше чем военная покупка". Авторы Онур Эрим и Валид Мохаммед указывают, что в современных военных стратегиях крайне важно контролировать воздушное пространство. Контроль обеспечивается за счет "совершенных" истребителей и "совершенной" системы ПВО, которая защищает от любых летающих объектов, будь то самолеты, беспилотники или ракеты. По их мнению, система ПВО Турции "уязвима в отношении ракетного нападения извне".

Анкара много раз просила США поставить ей систему ПВО Patriot, но ей было отказано. Тогда в 2017 году был заключен контакт с Россией о поставке ЗРК С-400, напоминают авторы. Поставка намечена на ноябрь 2019 года и система встанет на дежурство после установки совместимого программного обеспечения. Она "обеспечит серьезное стратегическое преимущество Турции в регионе, однако правительство США решительно выступает против этого шага, оговаривая это опасностью для НАТО", указывают авторы.

Действительно, вспомним заявления американского генерала Кертис Скапаротти, который возглавляет Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе. "От меня, как военного, лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевых вылетов в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы ПВО", — отметил он, отвечая на вопросы американских сенаторов. По его мнению, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса.

Однако, возражает Cumhuriyet, в соседних странах — Греции Болгарии, Словакии используются С-300 и аналогичные системы вооружений, и они включены в систему воздушного наблюдения НАТО. Тогда почему США категорически возражают против интеграции С-400 в Турции?

Онур Эрим и Валид Мохаммед объясняют это тем, что ЗРК С-400 "используют очень сложные радиолокационные системы и способны уничтожать цели с помощью различных ракет". Система может "выбрать ракету для автоматического запуска в соответствии с характеристиками цели", "контролировать цель с расстояния 600 км, блокировать любой летающий объект на расстоянии 400 км и уничтожить его в пределах 250 км".

То есть, размещенная в разных местах этот ЗРК может контролировать или "почти всю Сирию, Восточное Средиземноморье и воздушное пространство Кипра", или " воздушное пространство Западного Средиземноморья и даже всей Греции". То есть так же может устранить угрозы, исходящие от Израиля. Именно поэтому (из-за Израиля) США на протяжении многих лет осуществляли проволочки в осуществлении продаж систем Patriot в Турцию, полагают Онур Эрим и Валид Мохаммед.

По их мнению, основной страх США связан с тем, что радары С-400 смогут "увидеть" самолет-невидимку F-35. Ситуация для США осложняется тем, что Турция является одним из производителей комплектующих для истребителей F-35. И именно в Турции предполагалось разместить региональный средиземноморский центр по их техническому обслуживанию. Пентагон также опасается, что эти данные уйдут в Россию, указывают авторы.

При этом, добавляют они, программа F-35 рассчитана до 2070 года, и ее общий бюджет с поставками продукции оценивается в 1,6 триллиона долларов. Сворачивание проекта в случае обнаружения недостатков приведет к значительным убыткам, ведь только в страны ЕС намечено продать 5 тысяч F-35 на 650 миллиардов долларов.

Авторы не считают, что отказ в поставках F-35 приведет к получению Грецией превосходства над турецкими ВВС в связи с поставкой Афинам истребителей F-16 с 2022 года. С 2030 года на вооружение турецких ВВС начнет поступать национальный истребитель пятого поколения (TFX), "который сможет решить эту проблему".

С "психологией холодной войны" Турция не сможет многого добиться. Сегодня даже Европейский Союз планирует создать свою собственную армию. Турция может обеспечить себе "мощные и важные позициии в новой структуре", а также играть более самостоятельную и активную роль в мире, как завещал основатель нации Кемаль Ататюрк, резюмируют Онур Эрим и Валид Мохаммед.

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