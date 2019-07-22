В Сирии прошла крупнейшая за год атака на боевиков

Совместными усилиями сирийских и российских войск была организована крупнейшая за год атака на позиции боевиков. Отмечается, что под удар попали террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые были дислоцированы на территории города Хан-Шейхун. Информацию об этом распространило издание Al-Masdar News.

Сообщается, что в общем российские и сирийские военные нанесли порядка 30 ракетных и воздушных ударов по Хан-Шейхуну. Удары были точечными, направленными на несколько объектов, контролируемых боевиками.

Источник сообщает, что данная атака стала ответом на недавнее жестокое нападение террористов на город Мухрада, который по большей части населен православными христианами. Стоит отметить, что на момент атаки в городе находились консультанты из ВС Российской Федерации, которые осуществляли поддержку военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) и бойцам проправительственного народного ополчения, у которого на территории Мухрада расположена одна из важнейших военных баз.

Напомним, что вооруженный конфликт между правительственными силами, выступающими на стороне Башара Асада, умеренной оппозицией и исламистскими группировками начался еще весной 2011 года и продолжается до сих пор. Поддержку оппозиции оказывают Соединенные Штаты Америки и государства Европы, а Российская Федерация помогает действующему в Сирии правительству.

Фото: Pravda.Ru

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