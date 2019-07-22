ВСУ вновь нарушили режим перемирия

По словам официальных представителей самопровозглашенной Луганской народной республики, бойцы Вооруженных сил Украины во второй раз нарушили режим абсолютного бессрочного перемирия. Напомним, что перемирие между враждующими сторонами было заключено в ночь с 20 на 21 июля.

Сообщается, что подразделения Народной милиции ЛНР зафиксировали выстрел из гранатомета ГП-25. Кроме того, огонь велся из различного стрелкового оружия. Отмечается, что бойцы ВСУ стреляли со стороны населенного пункта Золотое, который находится на линии разграничения. Представители ЛНР заявили, что ВСУ нарушили режим перемирия в 18:40 по местному времени.

Ранее сообщалось, что бессрочное абсолютное перемирие в Донбассе вступило в силу 21 июля, в 00:01. Незадолго до этого украинские военнослужащие вели огонь по жилым района Первомайска (ЛНР). Судя по предоставленной информации, силовики пытались спровоцировать армию Луганской народной республики на ответные действия, что можно было бы рассматривать как срыв договоренностей. Подчеркивается, что в результате обстрела погиб один человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести — среди них был и трехлетний ребенок.

Стоит отметить, что новое — бессрочное абсолютное — перемирие сохранялось на протяжении 12 часов 53 минут.

Фото: Pravda.Ru

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