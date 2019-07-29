В американском издании Military была опубликована статья от военных экспертов, которые считают, что первым купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" может Китай. Также отмечается, что ранее власти КНР подписали с правительством России контракт на поставку ЗКР С-400 "Триумф".
Эксперты напомнили, что Пекин на протяжении последних двадцати лет первым приобретает у Москвы новейшее оружие российского производства. Подчеркивается, что в Китае активно занимаются разработкой собственного вооружения, однако российские разработки все равно в разы лучше созданных в КНР аналогов.
На данный момент на вооружении китайской армии стоят боевые самолеты Су-25 и Су-35, зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" и их предшественники.
Именно поэтому военные эксперты считают, что Китай не станет нарушать традиции и продолжит сотрудничать с Россией. Соответственно, есть шанс, что именно Пекин первым решит купить у Москвы новейшие ЗРК С-500.
Фото: Pravda.Ru
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