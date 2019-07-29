Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35

Силовые структуры » Министерство обороны print

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, а ввод их в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция надеется на "благоразумие правительства Соединенных Штатов Америки" в сложившейся ситуации.

Также глава Турции подчеркнул, что санкции, которые вводит против Анкары Вашингтон, как и отказ от поставок истребителей пятого поколения F-35, не помешают государству делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности от любых возможных угроз.

Помимо этого, Эрдоган отметил, что Анкара будет рассматривать альтернативы американским боевым самолетам, если Вашингтон все же откажется продавать их Турции. Отмечается, что с таким заявлением глава турецкого государства выступил после того, как госсекретарь Майк Помпео пригрозил Турции санкциями за приобретение у России ЗРК С-400 "Триумф".

Напомним, что договор между Москвой и Анкарой о поставках ракетных систем С-400 был заключен в сентябре 2017 года. Общая стоимость контракта достигает отметки в 2,5 млрд долларов.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

F-35 рухнул в Тихий океан

Почему F-35 хуже Су-57?

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы f-35 зрк армия сша с-400 триумф сша и турция армия турции армия россии продажа оружия россия и турция военные новости продажа с-400 турции экспорт вооружений ракетные комплексы
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Ваше здоровье
Завтрак есть, а фигуры нет: ошибки утреннего питания
Красота
Как при помощи продуктов можно вернуть молодость коже
Новости Все >
Рогозин встретится с главами частных комических компаний - источник
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Астраханской области
Объявлена реформа СБУ с усилением службы контрразведки
Помпео: иранские власти не хотят моего диалога с народом страны
Обама выставил свою баскетбольную форму на аукцион
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
Пограничники КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"
У Даниила Квята родилась дочь
Врачи поставили Навальному диагноз "крапивница"
Последние материалы
Рогозин встретится с главами частных комических компаний - источник
Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35
Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Астраханской области
Объявлена реформа СБУ с усилением службы контрразведки
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Помпео: иранские власти не хотят моего диалога с народом страны
Обама выставил свою баскетбольную форму на аукцион
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
Пограничники КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"
У Даниила Квята родилась дочь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.

Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Военные новости
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Мир. Новости мира
Леонид Крутаков: мировая элита не сдастся без боя
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Военные новости
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Мир. Новости мира
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Общество
Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки

Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.

Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Хоккей. Последние новости
Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе
Игорь Буккер При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Зеленский пообещал Донбассу мир и воду
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой
Европе предрекли более частые периоды экстремальной жары
В Батуми проходит митинг за улучшение отношений с Россией
При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию
Помпео: иранские власти не хотят моего диалога с народом страны
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию
Общественные наблюдатели рассказали о жалобах задержанных на митинге
Леонид Крутаков: мировая элита не сдастся без боя
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
Врачи поставили Навальному диагноз "крапивница"
У Даниила Квята родилась дочь
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
МФО начинают массово закрывать офисы из-за нового законодательства
Что такое деменция?
История и современность
Астрономы из Индии обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Астрономы из Индии обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
В Израиле археологи обнаружили гигантские руины библейского города
В Израиле археологи обнаружили гигантские руины библейского города
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
США просят Турцию не вводить в строй С-400
США просят Турцию не вводить в строй С-400
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
Три человека погибли в результате обстрела Алеппо террористами
Три человека погибли в результате обстрела Алеппо террористами
Ошибка в расчетах: как Петр I едва не погубил себя и армию
Ошибка в расчетах: как Петр I едва не погубил себя и армию
Как майор Павлуцкий стал главным злодеем для чукчей
Как майор Павлуцкий стал главным злодеем для чукчей
Подстрекательство к беспорядкам обернулось для Соболь задержанием
Подстрекательство к беспорядкам обернулось для Соболь задержанием
Фальсификация подписей и "мертвые души" приведут оппозиционных кандидатов в МГД к тюремному заключен﻿ию
Фальсификация подписей и "мертвые души" приведут оппозиционных кандидатов в МГД к тюремному заключен﻿ию
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Лекарство для лечения дисбактериоза
Туберкулез убивает тысячи людей каждый день
Несколько способов улучшить мозговую деятельность с помощью питания
Болезнь Альцгеймера: что приводит к повреждению клеток мозга?
Могут ли пробиотики причинять вред?
Лучшее воспитание начинается с самосовершенствования родителей
Неизлечимый генитальный герпес: симптомы и рекомендации врачей
Четыре способа снять колики у младенца
Врачи разработали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи разработали новый способ лечения сердца после инфаркта
Гороскоп здоровья на август 2019 года
Гороскоп здоровья на август 2019 года
Пять знаков зодиака, которые могут простить предательство
Пять знаков зодиака, которые могут простить предательство
Женский гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Женский гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Мужской гороскоп на неделю 28 - 04 августа
Мужской гороскоп на неделю 28 - 04 августа
Главные ошибки в уходе за кожей
Главные ошибки в уходе за кожей
Как найти нужные вещи в собственном шкафу
Как найти нужные вещи в собственном шкафу
Первый секс. Как все не испортить
Первый секс. Как все не испортить
7 правил выбора цвета для дизайна вашего дома
7 правил выбора цвета для дизайна вашего дома
Стиль поп-арт в интерьере
Стиль поп-арт в интерьере
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ