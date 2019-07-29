Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, а ввод их в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция надеется на "благоразумие правительства Соединенных Штатов Америки" в сложившейся ситуации.

Также глава Турции подчеркнул, что санкции, которые вводит против Анкары Вашингтон, как и отказ от поставок истребителей пятого поколения F-35, не помешают государству делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности от любых возможных угроз.

Помимо этого, Эрдоган отметил, что Анкара будет рассматривать альтернативы американским боевым самолетам, если Вашингтон все же откажется продавать их Турции. Отмечается, что с таким заявлением глава турецкого государства выступил после того, как госсекретарь Майк Помпео пригрозил Турции санкциями за приобретение у России ЗРК С-400 "Триумф".

Напомним, что договор между Москвой и Анкарой о поставках ракетных систем С-400 был заключен в сентябре 2017 года. Общая стоимость контракта достигает отметки в 2,5 млрд долларов.

Фото: Pravda.Ru

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