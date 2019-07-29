Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ

В социальных сетях пользователи активно начали высмеивать экс-шеф-редактора украинского отделения журнала Forbes за то, что тот предложил начать ввод украинских войск в Российскую Федерацию.

Отмечается, что речь идет о журналисте Максиме Кухаре, который ранее проходил службу в 95-й бригаде Вооруженных сил Украины. Подчеркивается, что бывший военнослужащий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook заявление о том, что Украина должна стянуть к границам "несколько лучших бригад" и обучить солдат законам Российской Федерации. После этого, как отмечает журналист, бойцы Вооруженных сил Украины смогут войти на территорию соседней страны.

"Спасибо за вечер юмора", "После него тускнеет даже "Квартал 95", "ВСУ одна из самых трусливых армий в мире", "Опять украинский Минздрав не закупил галоперидол", — именно такие высказывания публикуют пользователи соцсетей под постом Кухары.

Напомним, что отношения между Москвой и Киевом серьезно ухудшились после того, как в Украине произошел государственный переворот. Позже, в марте 2014 года, жители Крыма заявили о своем желании присоединить полуостров к Российской Федерации, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Правительство в Киеве заявляет, что Россия оккупировала Крым. Кроме того, украинская сторона обвиняет Москву в активной поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, войну с которыми ведут Вооруженные силы Украины.

Фото: Pravda.Ru

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