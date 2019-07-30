Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины

По словам ветерана внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, Москва занимается подготовкой крупномасштабной военной операции против Киева. Соответствующее заявление Богдан сделал в интервью изданию "Обозреватель".

Свои мысли генерал-лейтенант объясняет тем, что на границе между Российской Федерацией и Украиной находятся мощные формирования Вооруженных сил России. Богдан подчеркнул, что речь идет о 200 000 российских военнослужащих, ракетно-космических войсках и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также Богдан отметил, что Украина должна противостоять армии России, а сделать это можно с помощью возобновления всеобщего призыва на срочную службу и устранения существующих проблем в секторе государственной безопасности.

Стоит отметить, что с подобным заявлением выступал не только Василий Богдан. Ранее руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко сказал о том, что в Киеве обсуждается военная угроза со стороны Российской Федерации сразу по трем направлениям. Муженко заявил, что российская армия почти сформировала ударные соединения на границе между государствами. Именно эти формирования, по мнению генерала, составят "основу сил вторжения" по плану "стратегов из Кремля".

Фото: Pravda.Ru

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