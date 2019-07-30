Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам ветерана внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, Москва занимается подготовкой крупномасштабной военной операции против Киева. Соответствующее заявление Богдан сделал в интервью изданию "Обозреватель".

Свои мысли генерал-лейтенант объясняет тем, что на границе между Российской Федерацией и Украиной находятся мощные формирования Вооруженных сил России. Богдан подчеркнул, что речь идет о 200 000 российских военнослужащих, ракетно-космических войсках и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также Богдан отметил, что Украина должна противостоять армии России, а сделать это можно с помощью возобновления всеобщего призыва на срочную службу и устранения существующих проблем в секторе государственной безопасности.

Стоит отметить, что с подобным заявлением выступал не только Василий Богдан. Ранее руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко сказал о том, что в Киеве обсуждается военная угроза со стороны Российской Федерации сразу по трем направлениям. Муженко заявил, что российская армия почти сформировала ударные соединения на границе между государствами. Именно эти формирования, по мнению генерала, составят "основу сил вторжения" по плану "стратегов из Кремля".

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Украина выводит военный флот в Азовское море

Совместные учения авиации Украины и НАТО

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы всу киев армия россии армия украины новости армии военные новости россия и украина война россии и украины вооруженные силы украины
Обсудить
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Чем полезно и вредно льняное масло
Профилактика
Как отличить истинную аллергию от ложной
Мир. Новости мира
Политолог: Меркель пока не "хромая утка"
Новости Все >
В Сочи начали прием документов на участие в конкурсе на пост мэра
Немецкое агентство допустило повышение суверенного рейтинга России
Истребитель Су-57 запущен в серийное производство
Либертарианцы не согласны проводить митинг на проспекте Сахарова
Квят показал новорожденную дочь
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
Эксперт из Швейцарии заподозрил Великобританию в отравлении Скрипалей
Эксперты допустили второй тур выборов губернаторов в пяти регионах
Дочь Знарка рассказала, когда выйдет замуж за Панарина
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Последние материалы
Либертарианцы не согласны проводить митинг на проспекте Сахарова
Чем полезно и вредно льняное масло
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
Эксперт из Швейцарии заподозрил Великобританию в отравлении Скрипалей
Эксперты допустили второй тур выборов губернаторов в пяти регионах
Как отличить истинную аллергию от ложной
Дочь Знарка рассказала, когда выйдет замуж за Панарина
Вероятный организатор терактов 9/11 согласился на сделку с США
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Боксера Ковалева сняли с рейса в США за приставания к девушке
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Домашние животные
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Выборы. Новости и аналитика
Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству
Бывший СССР
Россия освободила одного члена экипажа захваченного украинского корабля
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Политика. Новости и аналитика
Московская полиция готова остановить незаконную акцию на Арбате
Общество
Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке

Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.

Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Игорь Буккер Могила Астерикса найдена в Британии Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
КПРФ не будет "участвовать в фарсе" с выборами главы Рязани
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Истребитель Су-57 запущен в серийное производство
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
В ЛДПР предложили Медведеву создать министерство водных ресурсов
Украинский политик заявил о риске распада страны через три годы
Грузинский отельер: то, что произошло между Грузией и Россией, - недоразумение
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
В ЛДПР предложили Медведеву создать министерство водных ресурсов
Боксера Ковалева сняли с рейса в США за приставания к девушке
Лукашенко ответил на критику в интернете
Агент Кремля Яшин сливает силовикам планы оппозиции с 2018 года
Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве
Почему Россия сползает в нищету?
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
Почему Россия сползает в нищету?
Опрос: 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
История и современность
Генетики расшифровали геном дракона Комодо
Генетики расшифровали геном дракона Комодо
В Шотландии обнаружили скелет, который мог принадлежать вождю
В Шотландии обнаружили скелет, который мог принадлежать вождю
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Армия Хафтара начала наступление на Триполи
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Немецкие спецслуцжбы создали неонацисткое подполье
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
Над журналистом из Украины посмеялись за идею ввести войска в РФ
В июле 1944-го: как советские войска освободили Брест
В июле 1944-го: как советские войска освободили Брест
Удар по Мамаю: как русские за несколько лет до Куликова поля атаковали Орду
Удар по Мамаю: как русские за несколько лет до Куликова поля атаковали Орду
Власть запретит анонимные переводы денег
Власть запретит анонимные переводы денег
На Украине призвали к вторжению в Россию
На Украине призвали к вторжению в Россию
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Ем и худею: как немного скинуть вес во время беременности
Роспотребнадзор: в Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей
Американские эксперты подтвердили пользу поцелуев для похудения
Эксперты рассказали, чем безопаснее мыть посуду
Лечение кормящей мамы от простуды
В якутском кафе произошло массовое отравление шаурмой
Проект о запрете рекламы молочных смесей могут рассмотреть уже осенью
Врач рассказал, как защитить себя от заболеваний в плохую погоду
Директор театра "Ленком" сообщил о сроках выписки Чуриковой из больницы
Директор театра "Ленком" сообщил о сроках выписки Чуриковой из больницы
Житель Тюмени перенес инсульт после нанесения татуировки
Житель Тюмени перенес инсульт после нанесения татуировки
Женский гороскоп на август - 2019
Женский гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Миша Романова: «ВИА Гра» – не более, чем театр»
Миша Романова: «ВИА Гра» – не более, чем театр»
Любовный гороскоп на неделю 28 - 4 августа
Любовный гороскоп на неделю 28 - 4 августа
4 ошибки новоселов
4 ошибки новоселов
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 3)
Обустраиваем дом в соответствии со своим психотипом (часть 3)
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ