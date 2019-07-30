По словам ветерана внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, Москва занимается подготовкой крупномасштабной военной операции против Киева. Соответствующее заявление Богдан сделал в интервью изданию "Обозреватель".
Свои мысли генерал-лейтенант объясняет тем, что на границе между Российской Федерацией и Украиной находятся мощные формирования Вооруженных сил России. Богдан подчеркнул, что речь идет о 200 000 российских военнослужащих, ракетно-космических войсках и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Также Богдан отметил, что Украина должна противостоять армии России, а сделать это можно с помощью возобновления всеобщего призыва на срочную службу и устранения существующих проблем в секторе государственной безопасности.
Стоит отметить, что с подобным заявлением выступал не только Василий Богдан. Ранее руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко сказал о том, что в Киеве обсуждается военная угроза со стороны Российской Федерации сразу по трем направлениям. Муженко заявил, что российская армия почти сформировала ударные соединения на границе между государствами. Именно эти формирования, по мнению генерала, составят "основу сил вторжения" по плану "стратегов из Кремля".
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Украина выводит военный флот в Азовское море
Совместные учения авиации Украины и НАТО
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.