The Aviationist: Су-57 - неудачный клон американских истребителей

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — неудачный клон F-22 Raptor и F-35 Lightning II, истребителей Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает The Aviationist, американское аналитическое агентство.

У российского истребителя, пишут эксперты, множество недостатков. Су-57, уверены они, просто-напросто не соответствует своим проектным задачам.

Тем не менее, признают авторы материала, Су-57 может представлять серьезную опасность как для F-22 Raptor, так и для F-35 Lightning II. Если истребители Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки "пересекутся в небе", заявляют в The Aviationist, Су-57 для F-22 Raptor и F-35 Lightning II станет "серьезным противником".

Отметим, что на сегодняшний день построено 11 единиц Су-57. Первый серийный российский истребитель пятого поколения Воздушно-космические силы РФ получат до конца текущего года.

Всего до 2028 года Министерство обороны РФ планирует приобрести 76 единиц Су-57.

Ранее американское аналитическое агентство The National Interest заявило, что у американского F-15C Eagle нет шансов против российского Су-57.

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