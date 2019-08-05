Индийское оборонное ведомство привело в состояние повышенной боевой готовности армию и Военно-воздушные силы страны после того, как в парламенте государства был представлен новый законопроект, который отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир.
Отмечается, что соответствующий документ представил глава Министерства внутренних дел Индии Амит Шах.
Напомним, что особый статус штата Джамму и Кашмир закреплен 370-й статье индийской конституции. Помимо присвоения данного статуса, статьей предусматривается обязательное одобрение большей части принятых индийским парламентов законов в местной ассамблее.
Ранее один из телевизионных каналов Индии сообщал о том, что власти государства отправляют дополнительные вооруженные формирования на территорию спорного региона. Подчеркивается, что изначально в Кашмир отправили порядка восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, на прошлой неделе из центральной части Индии в регион отправили около 35 000 солдат, вместе с военной техникой.
Джамму и Кашмир — это единственный в Индии штат, большую часть населения которого составляют мусульмане. Отметим, что сейчас в регионе активно действуют сепаратисты, которые требуют независимости или присоединения к Пакистану.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Индия отказалась по покупки российских ЗРК
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию.
Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.