Армия Индии приведена в состояние повышенной боевой готовности

Индийское оборонное ведомство привело в состояние повышенной боевой готовности армию и Военно-воздушные силы страны после того, как в парламенте государства был представлен новый законопроект, который отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир.

Отмечается, что соответствующий документ представил глава Министерства внутренних дел Индии Амит Шах.

Напомним, что особый статус штата Джамму и Кашмир закреплен 370-й статье индийской конституции. Помимо присвоения данного статуса, статьей предусматривается обязательное одобрение большей части принятых индийским парламентов законов в местной ассамблее.

Ранее один из телевизионных каналов Индии сообщал о том, что власти государства отправляют дополнительные вооруженные формирования на территорию спорного региона. Подчеркивается, что изначально в Кашмир отправили порядка восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, на прошлой неделе из центральной части Индии в регион отправили около 35 000 солдат, вместе с военной техникой.

Джамму и Кашмир — это единственный в Индии штат, большую часть населения которого составляют мусульмане. Отметим, что сейчас в регионе активно действуют сепаратисты, которые требуют независимости или присоединения к Пакистану.

Фото: Pravda.Ru

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