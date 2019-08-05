Генсек НАТО: после распада СССР альянс мог прекратить существование

Североатлантический альянс вышел за пределы своей традиционной зоны ответственности после распада СССР для того, чтобы продолжить свое существование.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В течении 40 лет Североатлантический альянс, указал Столтенберг, не действовал за пределами своей территории. Все это время НАТО лишь сдерживало Советский Союз, напомнил генсек организации.

По мнению Йенса Столтенберга, Североатлантическому альянсу сдержать СССР удалось — ведь холодная война закончилась без единого выстрела.

После распада Советского Союза, заявил Столтенберг, НАТО необходимо было либо прекратить свое существование, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке.

Руководство организации выбрало второй вариант, указал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Распад СССР позволил НАТО обратить внимание на другие проблемы, отметил Йенс Столтенберг — например, на этнические войны на Балканском полуострове, массовое пиратство у берегов Африки и терроризм в Афганистане.

Главной целью Североатлантического альянса, отметил Йенс Столтенберг, несмотря на высокую активность организации во всем мире, является защита от нападения на ее членов.

Напомним, что НАТО было создано в 1949 году с целью защиты Европы от советского влияния. Тогда государствами-членами альянса стали 12 государств — США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.

На сегодняшний же день в военно-политический блок входят 29 государств.

Ранее эксперт Немецкого общества внешней политики призвал Североатлантический альянс позаботиться о способах уничтожения командных центров Российской Федерации.

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