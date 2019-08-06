Исследователи из США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад

Американским исследователям удалось обнаружить нос субмарины USS Grunion, которая ушла на дно при исполнении своей первой боевой задачи в акватории Тихого океана во времена Второй мировой войны.

Исследователи сообщили, что подводная лодка затонула на глубине 820 метров, недалеко от берегов Алеутских островов. Всего на борту судна находились 70 членов экипажа, все они погибли.

Отмечается, что обнаружить фрагмент подлодки удалось с помощью автономных подводных аппаратов в рамках программы Lost 52 Project. Известно, что проект был запущен с целью поиска 52 подводных лодок, которые исчезли во время Второй мировой войны.

Эксплуатация подводной лодки USS Grunion началась 11 апреля 1942 года. В июне того же года ее отправили к Алеутским островам, ограничивающим Берингово море. Субмарина смогла потопить два патрульных катера, принадлежащих Японии, после чего ее отозвали в Датч-Харбор (Аляска). Однако в пути подлодка пропала, но потерянной ее признали только 5 октября 1942 года.

Фото: YouTube

Читайте также:

Российский флот пополнят корабли-"невидимки"

Опубликованы методы и сценарии войны России и США