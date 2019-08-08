Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара и Вашингтон приняли совместное решение о создании зоны безопасности к востоку от Евфрата, на севере Сирийской Арабской Республики.

По словам турецкого лидера, переговоры по данному вопросу длились почти трое суток и прошли в позитивном ключе. Отмечается, что диалог будет продолжен, однако одно решение уже удалось согласовать: Соединенные Штаты Америки и Турция создадут координационный центр по совместным операциям. Также Эрдоган заявил, что все действия на севере САР будут осуществляться совместно с американским правительством.

Судя по предоставленным данным, земли шириной от тридцати до сорока километров, раскинувшиеся вдоль границы Сирии и Турции, будут контролироваться Анкарой при непосредственном участии Вашингтона. Кроме того, курды обязаны будут покинуть указанную территорию, сдав при этом все тяжелое вооружение.

Ранее мы сообщали, что Турция намерена начать военную операцию на севере Сирии, но там расположены позиции курдов, непосредственную поддержку которым оказывают США. После этого в Вашингтоне заявили, что будут препятствовать всем односторонним действиям в Сирии, а планы Турции являются неприемлемыми.

Фото: Pravda.Ru

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