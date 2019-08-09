ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве

Пресс-служба московского управления ФСИН сообщила о проведении турнира по вождению автозаков. Примечательно, что дата проведения турнира совпадает с датой проведения согласованной с властями акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Мероприятие планируют провести в Каптоне. Водителям ФСИН из десяти регионов предстоит показать навыки экстремального вождения в городе. Представители ФСИН утверждают, что конкурс проходит уже в течение полугода и он никак не связан с митингом 10 августа. Турнир будет проведен уже в третий раз. Его хотят приурочить ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новосибирский художник Юрий Ушаков объявил в социальных сетях о старте всероссийского конкурса "Автозак-2020". Участникам конкурса необходимо создать макет или нарисовать самый комфортный автозак для перевозки задержанных. По словам Ушакова, в конкурсе могут принять участие все желающие.

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