Пресс-служба московского управления ФСИН сообщила о проведении турнира по вождению автозаков. Примечательно, что дата проведения турнира совпадает с датой проведения согласованной с властями акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Мероприятие планируют провести в Каптоне. Водителям ФСИН из десяти регионов предстоит показать навыки экстремального вождения в городе. Представители ФСИН утверждают, что конкурс проходит уже в течение полугода и он никак не связан с митингом 10 августа. Турнир будет проведен уже в третий раз. Его хотят приурочить ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новосибирский художник Юрий Ушаков объявил в социальных сетях о старте всероссийского конкурса "Автозак-2020". Участникам конкурса необходимо создать макет или нарисовать самый комфортный автозак для перевозки задержанных. По словам Ушакова, в конкурсе могут принять участие все желающие.
Читайте также:
Россия подарит Кубе пять новейших автозаков
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.