Испытания Су-57 закончатся в этом году, а МиГ-35 — в 2021 году

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергея Дронова, государственные испытания новейшего отечественного боевого самолета Су-57 планируют завершить уже в этом году. Также Дронов отметил, что испытания легкого истребителя МиГ-35 закончатся немного позже, в 2021 году.

Кроме того, заместитель командующего ВКС РФ заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно "превосходит" все боевые самолеты, стоящие на вооружении других государств.

Подчеркивается, что в ситуации с истребителем МиГ-35 удалось даже снизить "стоимость летного часа". Как говорит Дронов, один летный час МиГ-35 "в полтора раза дешевле", чем у истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Судя по предоставленной информации, в этом году на вооружение российской армии встанут еще и новые транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т, а также боевые вертолеты Ми-28НМ. Напомним, что Ми-28НМ был модернизирован, после чего получил возможность вести огонь управляемыми ракетами сразу по двум целям.

Фото: Pravda.Ru

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