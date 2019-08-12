По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергея Дронова, государственные испытания новейшего отечественного боевого самолета Су-57 планируют завершить уже в этом году. Также Дронов отметил, что испытания легкого истребителя МиГ-35 закончатся немного позже, в 2021 году.
Кроме того, заместитель командующего ВКС РФ заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно "превосходит" все боевые самолеты, стоящие на вооружении других государств.
Подчеркивается, что в ситуации с истребителем МиГ-35 удалось даже снизить "стоимость летного часа". Как говорит Дронов, один летный час МиГ-35 "в полтора раза дешевле", чем у истребителей Су-30СМ и Су-35С.
Судя по предоставленной информации, в этом году на вооружение российской армии встанут еще и новые транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т, а также боевые вертолеты Ми-28НМ. Напомним, что Ми-28НМ был модернизирован, после чего получил возможность вести огонь управляемыми ракетами сразу по двум целям.
Фото: Pravda.Ru
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