США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о разработке запрещенных ракет в США. По его словам, Вашингтон начал финансировать разработку ракет, которые были запрещены в рамках ДРСМД, еще за год до выхода США из договора.

"У нас есть информация, что в военном бюджете США было заложено финансирование запрещенных в рамках ДРСМД ракет еще за восемь месяцев до принятия фактического решения о выходе Вашингтона из договора", - рассказал глава Минобороны в эфире телеканала "Россия 24".

Сергей Шойгу подчеркнул, что несмотря на разногласия, Россия готова к диалогу по ракетам малой и средней дальности. По словам главы Минобороны, РФ будет размещать свои ракеты только в том случае, если США начнут устанавливать свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Азии и Европе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об окончательном выходе США из ДРСМД 2 августа 2019 года. Этим решением Вашингтон ударил по своим союзникам в НАТО.

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