Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о разработке запрещенных ракет в США. По его словам, Вашингтон начал финансировать разработку ракет, которые были запрещены в рамках ДРСМД, еще за год до выхода США из договора.
"У нас есть информация, что в военном бюджете США было заложено финансирование запрещенных в рамках ДРСМД ракет еще за восемь месяцев до принятия фактического решения о выходе Вашингтона из договора", - рассказал глава Минобороны в эфире телеканала "Россия 24".
Сергей Шойгу подчеркнул, что несмотря на разногласия, Россия готова к диалогу по ракетам малой и средней дальности. По словам главы Минобороны, РФ будет размещать свои ракеты только в том случае, если США начнут устанавливать свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Азии и Европе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об окончательном выходе США из ДРСМД 2 августа 2019 года. Этим решением Вашингтон ударил по своим союзникам в НАТО.
Читайте также:
Путин определил формат ответа США на выход из ДРСМД
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.
Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.