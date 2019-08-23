К концу этого года "Уралвагонзавод" передаст в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации всего шестнадцать боевых машин, разработанных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Источники сообщают, что это объясняется необходимостью продолжить испытания перспективного вооружения. Кроме того, в российском оборонном ведомстве пока с осторожностью относятся к приобретению новых машин.
Судя по предоставленной информации, некоторые системы вооружения боевых машин Т-14 "Армата" требуют дальнейшей апробации и опытного использования в Вооруженных силах России.
Сообщается, что в доработке нуждаются двигатель, трансмиссия и прицельный комплекс. Помимо этого, для танкового орудия необходимо создать новую номенклатуру боеприпасов. Также есть вопросы и к тому, как экипаж танка сможет наблюдать за обстановкой вокруг боевой машины, поскольку повернуть капсулу так же, как башню, не представляется возможным, из-за чего приходится делать упор на оптику и электронику.
Напомним, что "Уралвагонзавод", согласно подписанному с российским оборонным ведомством договору, должен уже к концу 2021 года поставить 132 танка, то есть по 32 танка в год.
Фото: Pravda.Ru
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