Росгвардия не планирует изымать имущество граждан на время боевых задач

Росгвардия не планирует изымать имущество граждан на время выполнения боевых задач. Речь идет только о предоставлении сотрудникам муниципальных помещений. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Данный проект не затрагивает имущество, принадлежащее гражданам и частным лицам, а только регулирует юридические взаимоотношения с муниципалитетами", - цитирует его агентство ТАСС.

В качестве примера, который бы наглядно демонстрировал ситуацию, он привел создание временной группировки Росгвардии в Иркутской области для ликвидации последствий наводнения. Ведомству пришлось решать вопросы размещения личного состава, медицинского обслуживания и питания.

Документ предполагает, что в случае выполнения служебно-боевых задач муниципалитеты предоставят сотрудникам необходимые помещения. "В проекте нормативно-правового акта четко прописан данный механизм вплоть до проекта договора", - уточнил Грибакин.

Ранее ряд СМИ написали о том, что Росгвардия собирается изымать землю граждан на время выполнения боевых задач.

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