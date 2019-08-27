В Центральном военном округе начались масштабные учения

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации рассказали о том, что в Центральном военном округе стартовали крупномасштабные военные учения по материально-техническому обеспечению. Отмечается, что руководит специальными учениями заместитель главы Минобороны РФ генерал Дмитрий Булгаков.

В департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства рассказали, что на учениях будут задействованы органы военного управления, соединения и воинские части, а также организации материально-технического обеспечения. Всего к учениям будут привлечены порядка 30 000 солдат российской армии. Кроме того, участие в специальных учениях примет гражданский персонал ЦВО, ЗВО, ЮВО и ВВО.

Заместитель министра обороны России пояснил, что военнослужащие будут практиковаться в тыловом и техническом обеспечении. Привлеченным к учениям военным предстоит прикрывать автомагистрали, дороги и барьерные рубежи. Помимо этого, военнослужащие займутся подготовкой участков автодорог для посадки воздушных судов, организацией специальных видов технического и продовольственного обеспечения различных подразделений.

Подчеркивается, что на учениях все участники смогут как попрактиковаться в специально созданных условиях, так и получить новые знания. Также военные будут оттачивать свои навыки и умения для максимально эффективного выполнения каждой поставленной задачи.

Фото: Pravda.Ru

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