В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации рассказали о том, что в Центральном военном округе стартовали крупномасштабные военные учения по материально-техническому обеспечению. Отмечается, что руководит специальными учениями заместитель главы Минобороны РФ генерал Дмитрий Булгаков.
В департаменте информации и массовой коммуникации российского оборонного ведомства рассказали, что на учениях будут задействованы органы военного управления, соединения и воинские части, а также организации материально-технического обеспечения. Всего к учениям будут привлечены порядка 30 000 солдат российской армии. Кроме того, участие в специальных учениях примет гражданский персонал ЦВО, ЗВО, ЮВО и ВВО.
Заместитель министра обороны России пояснил, что военнослужащие будут практиковаться в тыловом и техническом обеспечении. Привлеченным к учениям военным предстоит прикрывать автомагистрали, дороги и барьерные рубежи. Помимо этого, военнослужащие займутся подготовкой участков автодорог для посадки воздушных судов, организацией специальных видов технического и продовольственного обеспечения различных подразделений.
Подчеркивается, что на учениях все участники смогут как попрактиковаться в специально созданных условиях, так и получить новые знания. Также военные будут оттачивать свои навыки и умения для максимально эффективного выполнения каждой поставленной задачи.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Войска ЦВО учатся принуждать к миру
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.