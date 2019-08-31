В случае тотальной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки планету Земля ждет ядерная зима, в результате которой человечество вымрет от голода.
К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета в США, сообщает испанская газета ABC.
Из-за глобальной ядерной зимы в большей части Северного полушария температура даже летом будет ниже нуля, уверены американские исследователи.
Исследование специалистов из Ратгерского университета, отмечает ABC, дает еще больше аргументов в поддержку Договора о запрещении ядерного оружия, который был принят в ООН несколько лет назад.
С момента принятия соглашения ратифицировали документ лишь 25 государств, напоминают авторы материала. Соединенных Штатов Америки в этом списке нет. Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу лишь тогда, когда документ ратифицируют 50 стран, отмечает испанское издание.
А ведь совсем недавно, напоминает ABC, США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования с радиусом действия более 500 километров.
Последствия ядерной войны будут непоправимы и ужасные, говорят ученые из Ратгерского университета в США. Поэтому, считают они, правильным шагом было бы просто-напросто уничтожить его.
Ранее американское аналитическое издание The National Interest спрогнозировало ход неядерной войны между объединенными силами НАТО и Россией.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.