ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля

В случае тотальной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки планету Земля ждет ядерная зима, в результате которой человечество вымрет от голода.

К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета в США, сообщает испанская газета ABC.

Из-за глобальной ядерной зимы в большей части Северного полушария температура даже летом будет ниже нуля, уверены американские исследователи.

Исследование специалистов из Ратгерского университета, отмечает ABC, дает еще больше аргументов в поддержку Договора о запрещении ядерного оружия, который был принят в ООН несколько лет назад.

С момента принятия соглашения ратифицировали документ лишь 25 государств, напоминают авторы материала. Соединенных Штатов Америки в этом списке нет. Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу лишь тогда, когда документ ратифицируют 50 стран, отмечает испанское издание.

А ведь совсем недавно, напоминает ABC, США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования с радиусом действия более 500 километров.

Последствия ядерной войны будут непоправимы и ужасные, говорят ученые из Ратгерского университета в США. Поэтому, считают они, правильным шагом было бы просто-напросто уничтожить его.

Ранее американское аналитическое издание The National Interest спрогнозировало ход неядерной войны между объединенными силами НАТО и Россией.

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