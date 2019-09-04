Шойгу отчитал военных в день крушения Су-25

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отчитал военных за то, что было снижено количество исправных самолетов, на которых военнослужащие выполняют учебные полеты.

Как сообщает источник, "разнос" военным министр устроил на прошедшем закрытом совещании.

Глава Минобороны Российской Федерации подчеркнул, что исправность учебных самолетов будет рассмотрена на отдельном заседании, к которому необходимо подготовиться представителям Воздушно-космических сил и другим органам военного управления. Кроме того, имеются вопросы и к гособоронзаказу.

Судя по имеющимся данным, закрытому совещанию предшествовало крушение учебного самолета Су-25. Известно, что штурмовик разбился в Ставропольском крае. Представители Министерства обороны России пояснили, что самолет был полностью разрушен — Су-25 взорвался при столкновении с землей.

Ранее стало известно, что тела пилотов учебного самолета были найдены на месте крушения. Погибшие — майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Отмечается, что тела военных обнаружили в воронке, которая образовалась на месте крушения штурмовика.

Фото: Pravda.Ru

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