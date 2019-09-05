Израильской компании ISI удалось с делать довольно интересные снимки со спутника, которые свидетельствуют о том, что на авиационной базе, расположенной недалеко от Анкары, развернули зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" российского производства.
На официальной странице в социальной сети Twitter представители организации написали, что системы приведены в рабочее состояние, а указывают на это развернутые радары. Однако отмечается, что пусковые установки не заряжены.
Судя по имеющейся информации, российские комплексы проходят тестовую "обкатку" перед началом полноценной эксплуатации.
Напомним, что в августе Российская Федерация приступила ко второму этапу поставок ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию. Соответствующий контракт был подписан еще два года назад — в 2017 году, а его общая стоимость достигает отметки в два миллиарда долларов.
После того, как о сделке между Москвой и Анкарой стало известно, Соединенные Штаты Америки пригрозили турецкому правительству санкциями. Кроме того, США пообещали отказаться от контракта с Турцией о поставках истребителей пятого поколения F-35.
Фото: Pravda.Ru
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