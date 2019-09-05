Дежурящие у берегов Сирии подводные лодки Военно-морского флота Российской Федерации не могут выполнять свои прямые боевые задачи.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, в своем Telegram-канале сообщает издание "Подъем".
Речь, пишут авторы материала, идет о подводных лодках "Старый Оскол", "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск".
Из-за действующих в отношении РФ санкций США и прочих стран Запада, вышеперечисленные подводные лодки получили вместо импортных батарей старые советские, сообщает "Подъем". Если с батареями зарубежного производства российские подолдки могли находиться под водой до пяти суток, то с советскими — максимум трое, пишет издание.
Примечательно, что в Министерство обороны Российской Федерации данное сообщение средствам массовой информации комментировать отказались.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предлагал главе США Дональду Трампу приобрести российское гиперзвуковое оружие.
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