Американская разведка узнала о неудачных испытаниях ''Буревестника''

Источник, знакомый с отчетом, который предоставили спецслужбы Соединенных Штатов Америки, сообщил, что американской разведке удалось установить — Вооруженные силы Российской Федерации минимум пять раз проводили испытания крылатой ракеты "Буревестник".

Судя по данным, предоставленным в отчете, все пять запусков завершились авариями, то есть не были успешными.

Также разведка США сообщает, что Россия не собирается останавливать разработки и собирается в ускоренном режиме работать над проектом. Это необходимо для того, чтобы новые снаряды были боеспособны и готовы в войне до 2025 года.

В отчете сказано, что пуски проводились на протяжении последних двух лет — с 2017 года. Самый продолжительный полет "Буревестника" длился порядка двух минут, после чего оператор потерял контроль над ракетой, и она рухнула. Самый короткий полет длился не более четырех секунд.

Фото: Pravda.Ru

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