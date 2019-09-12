Источник, знакомый с отчетом, который предоставили спецслужбы Соединенных Штатов Америки, сообщил, что американской разведке удалось установить — Вооруженные силы Российской Федерации минимум пять раз проводили испытания крылатой ракеты "Буревестник".
Судя по данным, предоставленным в отчете, все пять запусков завершились авариями, то есть не были успешными.
Также разведка США сообщает, что Россия не собирается останавливать разработки и собирается в ускоренном режиме работать над проектом. Это необходимо для того, чтобы новые снаряды были боеспособны и готовы в войне до 2025 года.
В отчете сказано, что пуски проводились на протяжении последних двух лет — с 2017 года. Самый продолжительный полет "Буревестника" длился порядка двух минут, после чего оператор потерял контроль над ракетой, и она рухнула. Самый короткий полет длился не более четырех секунд.
Фото: Pravda.Ru
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