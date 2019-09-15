Второй этап поставок российских С-400 Турции завершен

Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики, пишет ТАСС.

Напомним, что Российская Федерация сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 еще в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляла 2,5 миллиарда долларов.

Отметим, что контракт подразумевал также и частичную передачу Турции технологий производства российских зенитных ракетных систем.

Первые поставки начались 12 июля текущего года.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают как Соединенные Штаты Америки, так и Североатлантический альянс. Сразу же после старта поставок Вашингтон объявил, что приобретение Анкарой российских ЗРС делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность введения санкций в отношении Турции за покупку С-400.

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