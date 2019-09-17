Посол РФ в Абхазии: учения НАТО в Грузии носят наступательный характер

Российскую Федерацию волнует, что военные учения на территории Грузии при участии сил Североатлантического альянса приобретают наступательный характер.

Об этом заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, сообщает агентство новостей РИА.

Напомним, что этим летом в Грузии прошли очередные военные учения Agile Spirit. В маневрах приняли участие 3 тысячи военнослужащих из стран-членов и партнеров НАТО.

С каждым годом эти учения приобретают все более и более наступательный характер, подчеркнул Алексей Двинянин. Также, отметил посол РФ в Абхазии, в маневрах принимают участие все большее количества стран.

Это, подчеркнул Двинянин, не может беспокоить Российскую Федерацию.

Вызывает беспокойство, отметил специалист, и тот факт, что Грузия расширяет свое военное сотрудничество не только с Североатлантическим альянсом, но и с Соединенными Штатами Америки.

Хорошо, что у России и Абхазии сложились близкие и доверительные отношения, отметил Алексей Двинянин. Вместе эти два государства, пообещал посол, смогут "дать отпор любому врагу".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в вопросе начала войны с Ираном смущает лишь ее дороговизна.

Читайте также:

Грузии предложили подумать о членстве в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.