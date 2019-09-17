ВВС Бельгии подняли в воздух свои истребители для сопровождения российских Су-27 и Ту-160 над Балтийским морем.
Инцидент произошел вчера, 17 сентября, сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter пресс-служба Военно-воздушных сил Бельгии.
На соответствующее сообщение обратило внимание агентство новостей РИА.
Военно-воздушные силы Бельгии входят в состав патрульной миссии Североатлантического альянса в Прибалтике. Латвия, Литва и Эстония не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому небо над Балтикой в порядке очереди охраняют другие страны НАТО.
Истребители альянса базируются на аэродроме Зокняй в Литве и на авиабазе Эмари в Эстонии.
Пресс-служба ВВС Бельгии отметила, что сопровождение российских Су-27 и Ту-160 стало первой подобной миссией для бельгийского подразделения — дело в том, что Бельгия начала патрулировать воздушное пространство Балтии 3 сентября текущего года.
Ведущий мировой новостной портал Business Insider отвел Бельгии последнее место рейтинга сильнейших армий Европы.
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