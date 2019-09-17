ВВС Бельгии сопроводили российские бомбардировщики над Балтийским морем

ВВС Бельгии подняли в воздух свои истребители для сопровождения российских Су-27 и Ту-160 над Балтийским морем.

Инцидент произошел вчера, 17 сентября, сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter пресс-служба Военно-воздушных сил Бельгии.

На соответствующее сообщение обратило внимание агентство новостей РИА.

Военно-воздушные силы Бельгии входят в состав патрульной миссии Североатлантического альянса в Прибалтике. Латвия, Литва и Эстония не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому небо над Балтикой в порядке очереди охраняют другие страны НАТО.

Истребители альянса базируются на аэродроме Зокняй в Литве и на авиабазе Эмари в Эстонии.

Пресс-служба ВВС Бельгии отметила, что сопровождение российских Су-27 и Ту-160 стало первой подобной миссией для бельгийского подразделения — дело в том, что Бельгия начала патрулировать воздушное пространство Балтии 3 сентября текущего года.

Ведущий мировой новостной портал Business Insider отвел Бельгии последнее место рейтинга сильнейших армий Европы.

Читайте также:

National Interest: Литва готовится к вторжению России в Прибалтику.