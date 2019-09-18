Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) не пыталась вербовать бывшего сотрудника агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена по его прилету в Россию. В этом уверен член совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

"Когда приехал Сноуден, думаю, наши ребята его внимательно посмотрели. И они поняли, что толку от него как от козла молока", - сказал генерал-майор ФСБ в запасе в интервью телеканалу "360".

По его словам, Сноуден отдал все имевшиеся у него данные, однако доступа к действительно важным сведениям у него не было. "Он был интересен общественности, которая узнала, что АНБ контролирует почти все и всех. Мы это знали и без него. Более того, мы знали больше, чем он", - подчеркнул ветеран.

Спецслужбы вербуют только тех, кто находится в тени, поэтому Сноудену не поступало никаких предложений от российской контрразведки. "Если бы такое предложение от нашей контрразведки было, и он отказался, то его бы вышвырнули из России через 15 минут", - заключил Михайлов.