Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы

Молодые люди, сознательно уклоняющиеся от призыва на срочную воинскую службу, могут получить новый стимул соблюдать законы страны. Штрафы для них хотят увеличить в шесть раз.

Начальник Главного организационно- мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, перед стартом очередного призыва в эфире федерального новостного канала напомнил, что сегодня размер финансового наказания для "уклонистов" — от 500 рублей. И добавил: "прорабатывается вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно, увеличить их в шесть раз".

По словам Бурдинского, число уклонистов с 2014 года уменьшилось без малого в четыре раза. Пять лет назад их было около шести тысяч человек, сейчас — примерно 1,6 тысячи. Кроме того, все большее число молодых людей отказывается от отсрочки службы.

В ходе осенней призывной кампании текущего года в армию пойдут около 132 тысяч молодых россиян. Во всех регионах страны призыв стартует сегодня, 1 октября, и продлится до 31 декабря.

Ранее Министерство обороны России разработало новые правила призыва на срочную воинскую службу. Теперь военкоматы станут заводить учетные карточки на всех фактически проживающих в их районе мужчин призывного возраста, включая тех, у кого нет прописки. Подробнее об этом читайте в материале Правда. ру.

Фото: mil. ru

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