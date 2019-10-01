"Уралвагонзавод": Экипаж "Арматы" превратится в "геймеров"

Спецпредставитель корпорации "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов рассказал о новых технологических решениях, которые конструкторы применили в разработке новейших танков Т-14 "Армата".

Маслов подчеркнул, что новые приборы наблюдения превратят экипаж танка в "геймеров". Другими словами, для танкистов будут созданы принципиально новые условия ведения боевых действий.

"Раньше экипаж мог наблюдать за обстановкой только в триплекс и прицел. С новыми приборами экипаж сможет видеть абсолютно всё. Танкисты станут "геймерами", которым нужно будет вести бой и доверять приборам, которые дают им обзор", - пояснил генерал.

Также по словам Маслова, платформа "Армата" станет основой для создания военной техники на десятилетия. Поэтому к ее разработке подходили серьёзнейшим образом. Конструкторы предусмотрели, чтобы системы "Арматы" могли легко и удобно модернизироваться.

"Несмотря на всю технологическую сложность "Арматы", управлять ей смогут даже военнослужащие контрактной и срочной службы. Это было основное требование Минобороны к платформе", - рассказал Маслов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны оказалось недовольно возможностями универсальной гусеничной платформы "Армата".

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