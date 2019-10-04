Китай оспорил превосходство РФ в гиперзвуковых технологиях

Китайское издание Sina утверждает, что новейшая гиперзвуковая ракета DF-17 существенно опережает аналогичное вооружение России и США. Автор материала указывает на то, что это "первая баллистическая ракета Китая средней дальности с гиперзвуковым глайдером".

Помимо высокой скорости, DF-17 обладает "беспрецедентной маневренностью", которая поможет ракете уйти от перехвата систем противоракетной обороны. Дальность полета китайской гиперзвуковой ракеты составляет 1800-2500 километров. "Гиперзвуковой глайдер" отделяется от ракеты на расстоянии 60 метров до цели. Затем ракета может "в режиме реального времени" проводить корректировку курса. По этой системе DF-17 обходит системы ПРО.

Ранее гиперзвуковая ракета DF-17 была показана на параде 1 октября, посвященном 70-летней годовщине образования Китайской Народной Республики.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказал эксперта о том, как новейшая российская ракета "Циркон" может поражать командные центры врага.

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