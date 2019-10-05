В ВКС РФ назвали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства Российской Федерации будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил РФ Анатолий Нестечук, сообщают "РИА Новости".

"Подлетное время" ракеты может быть разным в зависимости от того, откуда и как она летит, подчеркнул специалист. Но в общем и целом, уверен Нестечук, у руководства Российской Федерации будет достаточно времени для принятия решения о встречном ядерном ударе.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, напомним, неоднократно заявлял, что Россия рассматривает ядерное оружие только как средство защиты. Глава государства отмечал, что принятие решения об ответном ядерном ударе не может быть принято лишь из-за срабатывания систем предупреждения.

Ответный удар последует лишь в том случае, пояснял Владимир Путин, когда системы определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России.

Ранее глава Российской Федерации направил ряду стран предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе и других регионах.

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