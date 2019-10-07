США придумали как "сдерживать" Россию в Черном море

Вашингтон озабочен тем, что Россия за последние годы провела модернизацию Черноморского флота и нарастила военное присутствие в Южном военном округе. Об этом в своем докладе рассказал американский правительственный аналитический центр RAND Corporation.

Аналитики центра подготовили соответствующий план по сдерживанию сил России в Черноморском флоте. Чтобы "противодействовать растущей российской угрозе" в регионе, США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагает расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно завершились масштабные учения НАТО в Черном море. В масштабных учениях под командованием Румынии участвовали морские военные корабли Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Перед этим, напомним, моряки Североатлантического альянса отработали в Черном море маневры совместно с Украиной и Грузией.

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