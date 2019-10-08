Трамп анонсировал "невероятно новое вооружение" США

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что в стране создается "невероятно новое вооружение". По его словам, военные специалисты разрабатывают подводные лодки новейшего образца. Американский лидер выразил надежду, что военным не придется использовать это "смертоносное и разрушительное оружие".

"Мы сейчас работаем над таким вооружением, о котором никто и представить не может. В ближайшие несколько недель сможем какие-то разработки продемонстрировать. Но не все. Например, мы создаем настолько современные подводные лодки, что никто даже не может подумать, насколько они смертоносны. Надеюсь, нам не придется их использовать в реальных условиях", - рассказал Трамп журналистам.

Американский лидер подчеркнул, что вооруженные силы не забывают и о ядерном вооружении, которое развивается и обновляется.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп уже заявлял о новом секретном оружии США на основе ядерных технологий.

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