Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков опубликовал методичку для сотрудников МВД, которые расследуют дела об оскорблении власти. Документ подписан первым заместителем министра внутренних дел генерал-полковником полиции Александром Горовым.
Согласно указаниям, руководители региональных УМВД должны "лично контролировать все дела об оскорблении представителей власти". Электронная копия каждого дела должна высылаться в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ до его направления в суд.
При поступлении в правоохранительные органы сигнала о правонарушении, сотрудник полиции обязан установить источник распространения информации (сайт, мессенджер, соцсети), лицо, распространяющее незаконную информацию, а также место и время правонарушения. Также сотруднику МВД нужно определить для кого предназначалась информация (для определенного круга лиц, или для собеседника в личной переписке).
Полицейскому стоит выделить объект оскорбления: герб, гимн, правительство, президент, суд и т. д. Правоохранитель должен возбудить уголовное дело только в том случае, если информация подается в грубой форме и с использованием нецензурной лексики, а также публичная демонстрация цинизма, надменности и уничижительного отношения к обществу, государству и государственным символам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве Кремля прекратить массово штрафовать пользователей интернета за "оскорбление власти". В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете. Оказалось, что большинство случаев применения закона противоречит его смыслу. В связи с этим, в Кремле прошли консультации с представителями МВД, которым пояснили суть закона.
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