Полицейские получили методичку для ведения дел об оскорблении власти

Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков опубликовал методичку для сотрудников МВД, которые расследуют дела об оскорблении власти. Документ подписан первым заместителем министра внутренних дел генерал-полковником полиции Александром Горовым.

Согласно указаниям, руководители региональных УМВД должны "лично контролировать все дела об оскорблении представителей власти". Электронная копия каждого дела должна высылаться в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ до его направления в суд.

При поступлении в правоохранительные органы сигнала о правонарушении, сотрудник полиции обязан установить источник распространения информации (сайт, мессенджер, соцсети), лицо, распространяющее незаконную информацию, а также место и время правонарушения. Также сотруднику МВД нужно определить для кого предназначалась информация (для определенного круга лиц, или для собеседника в личной переписке).

Полицейскому стоит выделить объект оскорбления: герб, гимн, правительство, президент, суд и т. д. Правоохранитель должен возбудить уголовное дело только в том случае, если информация подается в грубой форме и с использованием нецензурной лексики, а также публичная демонстрация цинизма, надменности и уничижительного отношения к обществу, государству и государственным символам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве Кремля прекратить массово штрафовать пользователей интернета за "оскорбление власти". В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете. Оказалось, что большинство случаев применения закона противоречит его смыслу. В связи с этим, в Кремле прошли консультации с представителями МВД, которым пояснили суть закона.

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