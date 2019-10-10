ФСБ задержала в Крыму готовившего взрыв экстремиста

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Саки в Крыму мужчину, который планировал устроить взрыв в одном из административных зданий. Задержанный является гражданином России и состоит в украинской экстремистской организации.

"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", - отмечается в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Напомним, в июне в Крыму возбудили уголовные дела в отношении ряда жителей по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, за год в Крыму была прекращена деятельность трех террористических ячеек и предотвращена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

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