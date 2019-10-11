В Сирии погиб первый турецкий военнослужащий

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели первого военнослужащего в Сирии, где проходит военная операция "Источник мира". По его словам, турецкий военный был убит при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана". По информации Минобороны, во время конфликта было уничтожено 277 террористов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Эрдоган отметил, что задача турецких военнослужащих в регионе - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на южных границах Турции, а также принести мир и спокойствие на север Сирии. Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Военнослужащие уже нанесли авиаудары по по городу Рас-эль-Айн. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал.

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