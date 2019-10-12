Турецкие солдаты обстреляли американских военных в Сирии

В Пентагоне сообщили, что военнослужащие США подверглись минометному обстрелу с позиций турецкой армии. Американское командование подчеркивает, что Турция знала о местонахождении в этом районе солдат США.

По информации Минобороны США, никто из американских военных не пострадал. Также в Пентагоне отметили, что обстрел не смог отодвинуть позиции американских солдат. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий. обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели первого военнослужащего в Сирии, где проходит военная операция "Источник мира". По его словам, турецкий военный был убит при столкновении с "террористами Рабочей партии Курдистана". По информации Минобороны, во время конфликта было уничтожено 277 террористов.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Эрдоган отметил, что задача турецких военнослужащих в регионе - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на южных границах Турции, а также принести мир и спокойствие на север Сирии. Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте турецкого лидера.

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Источник, близкий к Эрдогану, опроверг данные о начале операции в Сирии