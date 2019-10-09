Источник, близкий к Эрдогану, опроверг данные о начале операции в Сирии

Информация прессы о начале военной операции Турции в Сирии не соответствует действительности. Об этом рассказал источник в администрации турецкого лидера. По его словам, как только турецкие военные начнут военную операцию на севере Сирии, правительство страны сделает официальное заявление.

Президент Турции Тайип Эрдоган ещё пятого октября сообщал, что в ближайшие дни планирует принять решение о начале военной операции в Турции. В США сразу же заявили, что не собираются участвовать в турецкой операции и планируют вывести из зоны дислокации военнослужащих Турции американских солдат.

Основная задача турецкой военной операции в Сирии - очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США выступали против проведения турецкой военной операции в Сирии.

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