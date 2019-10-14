Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции

Ранее мировые СМИ сообщали о том, что сирийские военные выдвинулись в северную часть страны, где проходит военная операция Турции. Вскоре стало известно, что курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских военнослужащих по всей сирийско-турецкой границе. Войска Башара Асада будут помогать курдам отразить наступление Турции.

О переговорах Дамаска и курдов сообщило агентство Reuters. По информации издания, переговоры прошли на российской военной базе. Ранее о возможной сделке между Дамаском и курдами говорил глава Пентагона Марк Эспер, когда комментировал вывод американских военных из региона.

В распоряжении телеканала CNN появилась запись переговоров спецпредставителя США в международной коалиции и одного из курдских генералов. Представитель курдов утверждал, что если США не смогут защитить из группировки от Турции, ему придется заключить сделку с Россией.

Курдские отряды беспрепятственно пропустили войска правительственных сил, которые направляются в город Кобани на восточном берегу реки Евфрат, в 150 километрах от Алеппо.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Эрдоган отметил, что задача турецких военнослужащих в регионе - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на южных границах Турции, а также принести мир и спокойствие на север Сирии. Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Читайте также:

МИД Сирии посчитал Эрдогана "оторванным от реальности человеком"